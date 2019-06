El MareNostrum 5 inclourà una plataforma per crear xips europeus

El futur superordinador europeu MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) incorporarà una plataforma experimental dedicada a desenvolupar noves tecnologies «made in Europe» per a la futura generació de superordinadors amb l'objectiu d'aconseguir sobirania i independència davant dels Estats Units i la Xina.

Així ho va anunciar ahir a Barcelona el director del BSC, Mateo Valero, en una roda de premsa en la qual també va participar el director general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea, Roberto Viola. També hi havia la secretària d'Estat d'Universitats, Recerca i Desenvolupament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, Ángeles María Heras; la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres.

D'aquesta forma, el pròxim superordinador, que serà un dels més potents d'Europa i del món, a més d'oferir serveis de supercomputació de primer nivell per a investigadors de tot Europa contribuirà amb la seva investigació al fet que les futures generacions de superordinadors puguin incorporar tecnologies íntegrament desenvolupades a Europa.

«Europa necessita desenvolupar hardware, si volem ser sobirans i tecnològicament independents necessitem construir processadors», va remarcar Valero, que va citar el recent conflicte entre Huawei i Estats Units per ressaltar la necessitat que Europa desenvolupi tecnologia pròpia.

El director del BSC va assegurar que amb el MareNostrum 5 «som el Messi de la supercomputació» i va ressaltar que es tractarà d'un superordinador «heterogeni adaptat als nous requeriments dels usuaris, amb especial èmfasi en la intel·ligència artificial».

De la seva banda, Viola va remarcar l'«esforç conjunt» i el treball en equip de tots els països i de la iniciativa EuroHPC de la Comissió Europea, la que finança part del MareNostrum5 i que impulsa la supercomputació per competir amb les potències mundials. En la seva intervenció, la Secretària d'Estat va posar èmfasi en el caràcter europeu del BSC i en la necessitat de reforçar la Unió Europea com un actor global potent: «Si no som una Europa forta, entre els Estats Units i la Xina ho tenim complicat».

També Heras va incidir en la importància de la col·laboració entre les diferents administracions i països i va assegurar que l'èxit del centre s'ha basat en la participació tripartida.