El Papa retreu que falta «cultura de la gratuïtat» als aeroports

El papa Francesc ha lamentat que en els aeroports «no hi hagi una cultura de gratuïtat» sinó «el contrari» i ha convidat els capellans a aprofitar aquests moments de trànsit per apropar Déu als passatgers i treballadors d'aquests llocs. «En els aeroports, vostès són abans de res una presència de gratuïtat: representen la gratuïtat de l'amor de Déu en un entorn on tots estan per treball o viatjant pels interessos més diversos. És cert que, lamentablement, la cultura dels aeroports no és una cultura de gratuïtat. No ho és. És el contrari, sempre», va avisar a capellans i agents de pastoral de l'Aviació Civil als quals ahir va rebre en audiència. El Papa va reclamar als capellans el «poder de la gratuïtat».