Estudien com l'oli de pinyolada d'oliva pot ajudar el cor i prevenir l'Alzheimer

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (ORIVA) han emprès dos nous estudis per investigar les qualitats saludables de l'oli de pinyolada d'oliva en la reducció dels riscos cardiovasculars i en la prevenció de l'Alzheimer.

El primer estudi, que serà dirigit per Raquel Mateos Briz, té com a objectiu conèixer el potencial beneficiós d'aquest oli en indicadors de salut cardiovascular i patologies associades com la hipertensió, la diabetis o l'obesitat en comparació amb l'oli de gira-sol.

Amb aquest estudi, a més, es planteja avaluar l'impacte dels compostos bioactius de l'oli de pinyolada d'oliva. Els assaigs clínics es duran a terme en voluntaris sans i en subjectes de risc diagnosticats d'hipercolesterolèmia (nivells de colesterol en sang de 200 mg/dl). El projecte contempla tres fases a desenvolupar en tres anys per tal de conèixer efectes en perfil lipídic i tensió arterial; efectes en inflamació i funció endotelial; i l'efecte en diabetis, obesitat i estatus antioxidant.

El segon estudi, dirigit per Javier Sánchez Perona, és la continuació d'un estudi anterior presentat al novembre de 2018, que va demostrar que els compostos bioactius de l'oli de pinyolada d'oliva poden tenir un efecte protector davant l'Alzheimer atenuant l'activació de la microglia, relacionada amb la neuroinflamació que presenten els malalts d'Alzheimer. Sánchez Perona destaca que «la investigació marca una fita en demostrar un hipòtesi inèdita fins al moment».