L'acceleració de la història a través de l'art arriba al CaixaForum Barcelona

En plena commemoració del centenari de l'Escola Bauhaus, arriba a CaixaForum Barcelona l'exposició Les avantguardes històriques 1914-1945. Construint nous mons, en què a través de les obres de Marcel Duchamp, André Breton, Man Ray o Joan Miró es mostra com «va accelerar el cotxe de la història». A partir d'un total de 162 peces d'aquesta etapa, procedents de la col·lecció de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), de diferents tècniques, des de pintura i collage a fotografia i escultura, es repassa l'escena creativa de les primeres dècades del segle XX i la repercussió que ha tingut en la cultura contemporània.

A la mostra també s'hi inclouen divuit objectes, com una cafetera, un tocadiscs, una ràdio o una balança, procedents de la Col·lecció Alfaro Hofmann, que és única a escala mundial en l'àmbit del disseny industrial, per subratllar el valor d'aquestes peces quotidianes com a símbol «de progrés, llibertat i desenvolupament».

A la vegada, s'exhibeixen fragments de quatre films: Anémic Cinema (1926), de Marcel Duchamp; Entr'acte (1924), de Francis Picabia; Temps moderns (1926), de Charles Chaplin, i El Cuirassat Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein.

El comissari Josep Salvador ha reconegut que no ha estat fàcil fer la selecció de les obres, que, segons el seu parer, formen part d'«una exposició col·lectiva sobre un esforç col·lectiu», en un període històric «molt complex, amb una societat que havia viscut dues guerres mundials i una revolució».

Ha volgut ensenyar, en cinc àmbits diferents, «les transformacions socials que hi va haver, l'acceleració de les comunicacions», sense oblidar qüestions com l'inici dels grans viatges o l'exili artístic, «en un món en transformació, dinàmic i obert a l'experimentació».