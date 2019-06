L'Acadèmia de Hollywood ratifica la decisió d'expulsar el director Roman Polanski

L'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha ratificat de nou la seva decisió d'expulsar el director Roman Polanski un any després d'iniciar el procés, al·legant que se li va oferir una oportunitat per resoldre la situació, després que el director demandés la institució l'abril passat. El realitzador va tractar de frenar la decisió, assegurant que no havien seguit el protocol establert en el reglament de la institució per apartar-lo de l'Acadèmia.

Polanski va ser condemnat el 1978 per violar una nena de 13 anys, però va fugir a França abans que pogués ser sentenciat. Ha estat a l'exili des de llavors. Tant ell com Bill Cosby van ser expulsats com a membres de l'Acadèmia el 2018 per violacions als estàndards de conducta de l'organització.

En la seva resposta, l'Acadèmia va tenir en compte diferents proves presentades per Polanski en la seva apel·lació, que inclouen més de 400 pàgines d'exposicions i un memoràndum detallat del seu advocat, així com una declaració gravada pel mateix realitzador. Segons l'Acadèmia, després d'examinar totes les proves, es va acordar continuar amb el procediment