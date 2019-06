Diada Universal de la Sardana amb 22 ballades

Aquest proper diumenge, 16 de juny, se celebra el Dia Universal de la Sardana. Els sardanistes d'arreu de Catalunya i l'exterior podran commemorar aquesta jornada al so de la sardana unitària: Blanes Festiu, de Josep Maria Albertí.

El Dia Universal de la Sardana compta enguany amb fins a 30 activitats sardanistes repartides per tot el territori. En concret són 5 aplecs, 22 ballades i 3 concursos de sardana esportiva. Curiosament, aquesta és una de les dates de major concentració de concursos d'enguany. També Madrid tindrà una ballada de sardanes. En aquest sentit, com altres anys, des de la Confederació Sardanista de Catalunya s'ha informat els Casals Catalans i entitats de l'exterior de la sardana unitària i se'ls ha animat a celebrar el Dia. De moment, s'està confirmant la seva participació.

Cada any, a més a més, s'ofereix un missatge per part d'una personalitat o cara coneguda. Es tracta d'un text que vol consolidar aquesta fraternitat sardanista i realçar la data i la nostra dansa. Per això es difon a totes les entitats i emissores i programes de sardanes perquè el llegeixin a les activitats o el difonguin. Enguany el missatge és de Pere Becque, d'Òmnium Cultural Catalunya Nord, en el marc de Perpinyà com a Capital de la Sardana 2019.

A veure si es pot celebrar com cal i no ens quedem amb un «vol i dol».



Nit dels Músics de Cassà



Avui, dia 14 de juny, i un any més, Cassà de la Selva enceta la seva Festa Major amb La Nit dels Músics, en què es forma una gegantina cobla integrada pels components de La Principal de Cassà, Selvatana, músics nascuts al poble o residents a la població, conjuntament amb la cobla Montgrins (cobla invitada aquest any) i representació de joves instrumentistes de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló de la Bisbal.

Es tindrà la memòria d'en Manel Miralles, gran sardanista, traspassat l'any passat, i en el transcurs de la nit se li tindrà un record.

La ballada tindrà lloc a partir de les 22.00 hores, al passeig Vilaret de la població.

Aplec de Campdevànol



Demà, dissabte, en sessions de tarda i nit, la població ripollesa de Campdevànol celebrarà el seu 21è Aplec de la sardana.

Les audicions començaran a les 16.30 hores a la tarda i a les 21.30 hores a la nit i hi prendran part les cobles: Ciutat de Girona, La Principal d'Olot i Tres Vents, a la plaça Anselm Clavé. Amb aquest motiu s'ha editat un bonic programa amb diferents comentaris, dels quals destaquem aquest que és sinònim de l'esperit sardanista de la població: «No ens cansarem mai de parlar de la sardana i els valors que representa, així com de mantenir el nostre compromís de seguir treballant per aconseguir que arribi a estar en el lloc que es mereix».



Aplec d'Anglès



Arribar a la celebració de 76 aplecs és una fita important, que representa l'esperit, la voluntat i l'estima vers la nostra dansa, i això és el que és viurà demà a la població d'Anglès. L'escenari tal com és habitual serà la Font del Canyo, a les10.30 hores del matí i a les 16.30 hores de la tarda. Hi actuaran les cobles: Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers.

El matí, com és habitual, hi haurà una demostració de les puntaires El Remei d'Anglès.

A la tarda hi haurà el lliurament del guardó Rosa d'Or, guardó que atorga cada any l'Agrupació Sardanista Floricel, i amb això es vol reconèixer la tasca d'alguna persona que hagi treballat per la dignificació i enaltiment de la sardana.

Aquest any aquest reconeixement serà per a Joan Morros i Jansà del Vendrell.

Un gran activista de la sardana, que ha treballat intensament per la nostra dansa al Vendrell, a la seva comarca i a moltes comarques de Tarragona, havent donat a conèixer la sardana en àmbit internacional.

Ha obtingut diversos premis i reconeixements com ara el Premi de l'Obra del Ballet Popular a la dedicació o la Menció específica del nom de la colla en un document de les Nacions Unides, entre molts altres, juntament amb la seva colla, Dansaires del Penedès.

A més, ha participat en diferents llocs de Catalunya, ha dut amb la seva colla la sardana a diferents indrets del món, per cert, ben allunyats de casa nostra.



Aplec Tolosa



La població occitana de Tolosa del Llenguadoc aplega centenars de catalans. Molts fugint de la guerra anaren a establir-se en aquest població i llurs fills i nets serven encara avui l'esperit catalanesc.

Hi ha un Casal Català, que desenvolupa una gran activitat i entre aquestes no hi manca la sardana, i per això també celebren el seu aplec, que serà diumenge que ve, dia 16, a la tarda al parc Ravelin a partir de les 15.00 hores, amb l'actuació de les cobles Sol de Banyuls i Mil·lenària.

Dones compositores



S'ha celebrat a la Casa de la Sardana una taula rodona sobre les dones i la sardana, amb les compositores i intèrprets Anna Abad, Anna Costal i Maria Mercè Navarro. D'entre les diverses temàtiques tractades s'ha proposat la creació d'un llistat de dones compositores i instrumentistes.

Aquest inventari ha de ser útil per a diversos públics: estudiosos, musicòlegs, col·lectius feministes, entitats sardanistes i, també, el públic en general. L'objectiu és difondre les (poques) dones que al llarg de la història han estat autores, o intèrprets. Però també, sobretot, donar publicitat a les que actualment estan en actiu en el nostre sector. Des de la Confederació Sardanista de Catalunya s'ha rebut amb molt d'interès la idea i s'estudiarà la millor manera per implementar-ho.

A la taula rodona també s'ha debatut sobre el paper de la dona com a músic, compositora i intèrpret avui en dia al món de la sardana i la cobla. Invariablement, s'han explicat diverses situacions inversemblants que hi han sofert les dones, només pel fet de ser-ho, com ara una frase odiosa per a elles: «Per ser dona toques prou bé!».

L'esdeveniment s'ha acabat amb el lliurament físic a Anna Costal de la Medalla al Mèrit Sardanista que li va ser impossible recollir a Montblanc el passat mes de desembre, quan es va organitzar la cerimònia oficial. Tots els assistents han aplaudit llargament la concessió d'aquest premi.

Aquesta taula rodona ha estat una activitat de les diverses que organitza la Casa de la Sardana cada mes per dinamitzar el col·lectiu sardanista. L'objectiu és reflexionar sobre el nostre sector, aportar coneixement, debatre sobre noves possibilitats, oferir una opció lúdica i impulsar nous projectes.