El «New York Times» proposa visitar València «en comptes de Barcelona»

«En comptes de Barcelona, València»: és la recomanació turística sobre Espanya que fa el prestigiós diari The New York Times en un reportatge en el qual proposa sis «alternatives tranquil·les» per als qui vulguin «refugiar-se de les multituds» a Europa. El diari nord-americà descriu l'evolució de Barcelona com a ciutat turística a partir de l'Exposició Universal de 1888, passant pels Jocs Olímpics (1992) i el Fòrum (2004), fins arribar a 2019, quan diu que Airbnb «desplaça residents», es veuen «comiats de solter» per la catedral i els creuers descarreguen milers de turistes diaris.

«Per obtenir una dosi menys frenètica d'encant mediterrani i cosmopolita, dirigeixin-se 350 quilòmetres al sud per la costa fins a València, la tercera ciutat més gran d'Espanya, que amb prou feines rep 2 milions de visitants l'any», proposa el rotatiu. «La regió coneguda com l'horta d'Espanya i el bressol de la paella» té un nucli antic «ple d'arquitectura gòtica, romànica, renaixentista i barroca» i un «cinturó de parcs» que recorre l'antic llit del riu Túria, culminant en la Ciutat de les Arts i les Ciències de l'arquitecte Santiago Calatrava.

Sobre Barcelona, el diari es fa ressò de la seva creixent gentrificació així com de les multes a Airbnb, les protestes dels veïns a la platja i la presència de prostitutes a la Rambla, «que inconscientment contribueixen (al problema) a assetjar i robar turistes massa borratxos per defensar-se». D'aquesta manera, The New York Times considera que la capital catalana es troba en decadència.