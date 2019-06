Francesc denuncia «l'acarnissament» contra els més pobres de la societat

El Papa ha denunciat «l'acarnissament» i la «violència de l'arbitrarietat» que la societat exerceix contra els pobres quan construeix una «arquitectura hostil» per a desfer-se de la seva presència, alhora que ha instat els cristians a retornar-los l'esperança.

«Per a augmentar el drama, no se'ls permet veure el final del túnel de la misèria. S'ha arribat fins al punt de teoritzar i realitzar una arquitectura hostil per a desfer-se de la seva presència, fins i tot als carrers, últims llocs d'acolliment. Deambulen d'una part a una altra de la ciutat, esperant aconseguir una feina, una casa, una mica d'afecte... Qualsevol possibilitat que se'ls ofereixi es converteix en un raig de llum; no obstant això, fins i tot on hauria d'existir almenys la justícia, sovint es comprova l'acarnissament contra seu mitjançant la violència de l'arbitrarietat», ha assenyalat.

Francesc fa aquestes reflexions en el seu missatge per a la III Jornada Mundial dels pobres, que l'Església catòlica celebrarà el proper 17 de novembre. També ha criticat que es tracta els pobres com a «desaprofitaments», sense que existeixi cap «sentiment de culpa» per part d'aquells que són «còmplices en aquest escàndol».

«Considerats generalment com a paràsits de la societat, als pobres no se'ls perdona ni tan sols la seva pobresa. S'està sempre alerta per a jutjar-los. No poden permetre's ser tímids o desanimar-se; són vists com una amenaça o gent incapaç, només perquè són pobres», ha reblat el Pontífex.

Així mateix, ha lamentat les «esclavituds modernes» a les quals es veuen sotmesos, ja que es veuen «obligats a treballar hores interminables sota el sol abrasador», però se'ls recompensa amb una «paga irrisòria».