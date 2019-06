El Museu d'Empúries acull una mostra sobre Bacus, el déu del vi, del teatre i de la fecunditat

El Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries acull a partir d'avui i fins el 15 de setembre l'exposició temporal Bacus, les màscares del déu, comissariada i produïda pel Museu de Badalona.

El Museu explica en un comunicat que Bacus és «el déu del vi, del teatre i de la fecunditat». Equivalent al grec Dionís, recull també tradicions molt antigues i aglutina altres divinitats, com l'itàlic Liber Pater. Capaç d'encomanar el furor, la passió i el frenesí, representa els aspectes més irracionals de l'ésser humà per contraposició al sentit de l'ordre i de la mesura encarnat per Apol·lo.

L'exposició descobreix els orígens del déu –l'últim que ingressà a l'Olimp–, les seves gestes i llegendes, i la composició del seu seguici format per un grup heterogeni de personatges.

D'altra banda també s'explica el seu paper en l'origen del teatre ja que es considera que dos dels gèneres principals del teatre –la tragèdia i la comèdia– van néixer entre els segles VI i V aC a Atenes com un acte de culte al déu.

La mostra també subratlla la relació entre Bacus i la ciutat romana de Baetulo que, a més de disposar d'un teatre, tenia la principal font de riquesa en el conreu de la vinya i la producció i comercialització del vi.

S'exhibeixen peces del Museu de Badalona, algunes de «qualitat excepcional», i al voltant de seixanta objectes de «gran bellesa» procedents de dotze museus catalans, entre ells les seus del MAC d'Empúries, Girona i Barcelona, el Museu Arqueològic de Tarragona, Institut Municipal Reus Cultura, Museu de Mataró, Museu Frederic Marès - Institut de Cultura de Barcelona, i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.