Les grans absències del casament de Sergio Ramos i Pilar Rubio

Sergio Ramos i Pilar Rubio ja són marit i muller. La parella va celebrar la cerimònia aquest dissabte, 15 de juny, a la catedral de Sevilla. Davant l'atenta mirada dels seus amics i familiars, i amb els seus dos fills grans com a protagonistes (ells els van lliurat les aliances), el futbolista i la presentadora es van jurar amor etern.

El casament va tenir grans convidats, com per exemple els Beckham, però també hi van haver absències destacades. La principal és la de l'entrenador de Sergio Ramos, Zidane. El francès és de vacances amb la família com ha mostrat ell mateix a Instagram.

Tampoc van acudir a la cita companys de Sergio Ramos com Benzema, Isco Alarcón, Casimiro o Keylor Navas. Ni parelles mediàtiques com Iker Casillas i Sara Carbonero, o Piqué i Shakira.

Alejandro Sanz, gran amic de la parella, va ser un altre dels absents aquesta nit actua al Wanda Metropolità I una altra estrella que també es troba de vacances és Cristiano Ronaldo, amb la família a Grècia.