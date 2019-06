De Pilar Rubio a Dulceida: Així són els vestits de núvia de les «influencer» de moda

Tal com s'esperava Pilar Rubio ha impactat el dia del seu casament amb Sergio Ramos amb el seu vestit de núvia.



La presentadora va optar per un disseny del libanès Zuhair Murad d'inspiració zíngara, tall 'sirena', amb un ampli escot en 'V' i moltes incrustacions de pedreria que ha rebut aplaudiments i crítiques per igual. El seu pentinat de trenes i el ram de núvia negre donaven el toc més personal al 'look' nupcial.



El de Pilar ha estat sens dubte el vestit de núvia més esperat de l'any, ja que és una de les dones més seguides al nostre país a les xarxes socials.



Ara l'atenció ja no només la centren les princeses i dones de la reialesa que protagonitzen les portades de les revistes. Les 'influencer' també dicten les tendències nupcials pel que fa a moda. Aquests són alguns dels vestits que han lluït les blogueres de moda més seguides del nostre país.





Pilar Rubio

El vestit de núvia de Dulceida i la seva dona Alba

Laura Escanes

María Fernández-Rubíes Soler

Silvia de Benito

Chiara Ferragni