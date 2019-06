Descoberts dos planetes d'un sistema solar proper que podrien tenir aigua

A tan sols 12,5 anys llum de distància, es troba l'"estrella de Teegarden". Es tracta d'una de les estrelles més petites que existeixen, del tipus nana vermella, que forma part de la constel·lació d'Àries. La seva temperatura és de 2.700 ° C i la seva massa és una desena part la del Sol. Malgrat la seva proximitat, no va ser descoberta fins a 2003, per la seva feble lluminositat.

"Hem estat observant aquest estel durant tres anys per veure possibles variacions periòdiques en la seva velocitat", explica Mathias Zechmeister, investigador de la Universitat de Göttingen i primer autor de l'estudi. Les dades han revelat l'existència de dos planetes, tots dos similars als planetes interiors del Sistema Solar. Tot just són una mica més grans que la Terra i estan situats en l'anomenada "zona habitable", on podria existir aigua líquida. "És possible que aquests dos planetes formin part d'un sistema més gran", assenyala Stefan Dreizler, també investigador de la Universitat de Göttingen i coautor d'aquest treball.

L'Institut d'Astrofísica de Canàries, IAC, ha participat molt activament en les campanyes fotomètriques de l'estrella. Aquestes s'han dut a terme amb instruments com Muscat2, instal·lat al Telescopi Carlos Sánchez, de l'Observatori del Teide (Tenerife), i amb infraestructures de la xarxa de telescopis dels Cims Observatory, entre d'altres. "Aquests estudis ens han permès descartar que el senyal dels planetes fos degut a l'activitat de l'estrella i, en el cas d'aquests dos nous planetes, no vam poder detectar els seus trànsits", comenta Víctor Sánchez Béjar, investigador de l'IAC i un altre dels autors de l'article que publica la revista Astronomy & Astrophysics.

Per poder utilitzar el mètode del trànsit, els planetes han de passar per davant del disc estel·lar i atenuar la llum procedent de l'estrella durant un instant. Aquesta alineació fortuïta només passa per una fracció molt reduïda de sistemes planetaris.

Curiosament, el sistema de l'estrella de Teegarden està situat en un lloc especial en el cel: des d'aquesta estrella, es podrien veure els planetes del nostre sistema solar passant per davant del Sol i, d'aquí a uns pocs anys, la Terra seria visible com un planeta en trànsit per a qualsevol que pogués estar mirant.



Caçadors de planetes

El tipus d'estrelles a les quals pertany l'estrella de Teegarden són les més petites per les quals es pot mesurar la massa dels seus planetes amb la tecnologia actual. "Aquest descobriment és un gran èxit per al projecte CARMENES, que va ser dissenyat específicament per buscar planetes al voltant de les estrelles menys massives", diu Ignasi Ribas, investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i coautor de l'article.

Des 2016, científics alemanys i espanyols busquen planetes al voltant d'estrelles properes en el marc de l'instrument CARMENES, instal·lat en el telescopi de 3,5 m de l'Observatori de Calar Alto (Almeria). Aquestes dues noves troballes són el desè i l'onzè entre els descobriments del projecte.