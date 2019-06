Protecció de dades vol avaluar la intel·ligència artificial a Catalunya

La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), M. Àngels Barbarà, va anunciar ahir que farà «una investigació sobre l'estat de la intel·ligència artificial a Catalunya des d'un vessant ètic i s'elaboraran una sèrie de recomanacions de privacitat i protecció de dades». El projecte va ser anunciat dins la conferència sobre la innovació tecnològica com a eina per millorar la qualitat de vida, que inaugurava la jornada organitzada avui per l'APDCAT al Palau Robert de Barcelona centrada en l'ètica en la intel·ligència artificial.

Segons va informar la directora de l'organisme, l'objectiu de l'estudi serà «facilitar a la ciutadania la informació per exercir els seus drets davant les decisions automatitzades de les tecnologies». A més, va alertar de la necessitat de fer una valoració crítica del disseny de la tecnologia perquè «qui dissenya els algoritmes són persones que tenen els seus propis valors i visió del món».

Per Barberà, falta consciència de l'enorme pes que té la intel·ligència artificial en la presa de decisions de les persones i per això recorda que es tracta de garantir drets. Per això, creu que cal fomentar l'esperit crític perquè la ciutadania sigui conscient del risc que suposa cedir les dades a les organitzacions.

A més, Barbarà va incidir en el fet que «la representació digital de la persona és la que val, respongui o no a la realitat» i va assenyalar que «aquesta representació digital és la que es pren com a base per personalitzar productes i serveis». Per això, va assenyalar que és necessari «dissenyar una intel·ligència artificial segura i confiable, on s'integrin la transparència, seguretat i responsabilitat.