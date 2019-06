El Vaticà estudiarà ordenar sacerdots casats per l'Amazones

L' Instrumentum Laboris -document preparatori- del Sínode de l'Amazònia, que se celebrarà al Vaticà del 6 al 27 d'octubre, obre la porta a l'ordenació com a sacerdots a persones grans casades que siguin respectades per a l'exercici en zones perifèriques. A més, demana identificar el tipus de ministeri oficial que pot ser conferit a la dona, tenint en compte el paper central que avui ocupa en l'Església amazònica. «Tot afirmant que el celibat és un do per a l'Església, es demana que, per a les zones més remotes de la regió, s'estudiï la possibilitat de l'ordenació per a persones grans, preferentment indígenes, respectades i acceptades per la seva comunitat, encara que tinguin ja una família constituïda», es llegeix en el document base.