Amaia sorprèn amb un nu a les xarxes socials

Amaia no fa servir gaire les seves xarxes socials, però cada vegada que puja alguna cosa revoluciona els seus seguidors. Aquest cop, la navarresa s'ha atrevit a pujar un espectacular nu, esquivant la censura d'aquesta xarxa social que tantes crítiques rep per part d'homes i dones.



Una foto en què podem veure a la guanyadora d'«OT 2017» sense roba encara, encara que amb botes i amb el cos pintat de blau. En la instantània tan sols hi apareix la cantant amb dues cadires i un dispensador d'aigua d'oficina.





A la descripció de la foto tampoc ha volgut revelar res, només ha posat una emoticona però tot apunta que la imatge podria formar part del videoclip del single 'Nadie' que sortirà a la llum aquest divendres 21 de juny.Aquesta imatge no és d'estranyar ja que la cantant sempre s'ha mostrat sempre una dona revolucionària i molt liberal, volent acabar amb els estereotips a l'Acadèmia i fora d'ella. Per exemple, mai va tenir embuts per parlar sobre la menstruació o la depilació en prime time.