Descobreixen dos nous planetes similars a la Terra que podrien albergar vida

Trobar exoplanetes capaços d'albergar vida és un dels grans reptes de l'astronomia. Ara, un equip internacional de científics ha descobert dos dels candidats amb més opcions fins al moment: tots dos són temperats, similars a la Terra i podrien tenir aigua líquida a la superfície. La troballa, liderada per científics de la Universitat de Göttingen (Alemanya), ha estat possible gràcies a CARMENES, un projecte hispanoalemany que des de 2016 busca planetes al voltant d'estrelles pròximes amb l'ajuda d'un espectrògraf instal·lat en el telescopi de 3-5 metres de l'Observatori de Calar Alto (Almeria).

Amb aquest instrument i les imatges obtingudes pel Telescopi Joan Oró-Montsec/IEEC i per l'Observatori de Sierra Nevada / IAA-CSIC, els investigadors van poder estudiar amb gran detall l'Estrella de Teegarden, una nana vermella freda situada a només 12,5 anys llum del nostre sistema solar. «Teegarden només té el 8% de la massa solar. És molt més petita i menys brillant que el Sol. De fet, malgrat estar tan prop de la Terra, no es va descobrir fins al 2003», explica Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), investigador del CSIC i coautor de l'estudi.

Els investigadors no descarten que Teegarden b i Teegarden c, formin part d'un sistema amb més planetes, però per saber-ho «haurà d'estudiar-los en detall. Es tracta, a més, de dos planetes molt interessants per buscar vida a mitjà termini». Els detalls d'aquest sistema estel·lar es publiquen aquesta setmana a la revista científica Astronomy & Astrophysics.