Iván Morales trasllada al teatre els turments del pianista James Rhodes

El Teatre Lliure (Espai Lliure) estrena avui Instrumental, la primera versió teatral que es fa del llibre homònim del pianista James Rhodes, un títol de gran èxit internacional en què el britànic relatava els abusos sexuals patits de petit. L'adaptació i direcció és d'Iván Morales, que ha volgut portar a escena el tema tabú dels abusos sense caure en la morbositat ni recrear-se en el dolor. Per aquest motiu, el protagonista del monòleg, Quim Àvila no interpreta James Rhodes sinó que transmet la seva paraula al públic en un exercici escènic pel qual fins i tot ha hagut d'aprendre a tocar –una mica- el piano. Si Rhodes explicava al seu llibre que la música el va ajudar a sobreviure, Morales ha volgut posar sobre la taula que també el teatre pot sevir per explorar aquests temes.

Morales explica que tenia ganes de parlar sobre els abusos, i de fer-ho a través d'aquest llibre, «que ha estat un best-seller que ha tractat de manera no excessivament fosca ni truculenta la qüestió». Així que, quan el Teatre Lliure li va proposar que dirigís un monòleg, ho va tenir clar. «Sense deixar de banda el dolor, però sense caure en el miserabilisme. Està escrit des de la ferida oberta però per algú que busca la llum: ell no és una víctima sinó un lluitador que busca la llum», així és com Morales entén que Rhodes s'explica a Instrumental, i així és com l'ha volgut portar a escena, essent el primer dramaturg a fer-ho.

Morales i Ávila no reneguen de «la mentida» i la ficció teatral, però van entendre que era millor apropar-se a aquest text mantenint les distàncies i respectant la «veritat» de la paraula del pianista. «Coneixem Rhodes, el podem veure a Youtube, llegir entrevistes... la manera més contemporània i efectiva d'apropar-nos-hi teatralment és que aparegui un actor i digui 'Hola, soc James Rhodes'?» planteja el director. La resposta, com es pot veure a l'espectacle, és «no».

A l'escenari, Ávila llegeix passatges d'instrumental alhora que s'encarrega de «disparar» les llums i les composicions de música clàssica que Rhodes ressenya a cada capítol del seu llibre. Fins i tot toca el piano al tram final de l'espectacle, i això que abans d'aquest espectacle no en sabia, confessa l'actor. «Rhodes va escriure un altre llibre anomenat Toca el piano on proposa aprendre a tocar una peça de Bach en sis setmanes, i hem intentat posar en pràctica el seu pla».

El dramaturg insisteix que han intentat tocar el tema dels abusos sexuals contra menors amb extrema delicadesa. Assumeix que és un tema que «fa mal» però creu que és «positiu» trencar el tabú i posar-lo sobre la taula. Tot l'equip creu que és un tema «que s'ha d'explicar, i molt, perquè forma part d'una ferida molt profunda i silenciada que com a societat ens acompanya».