L'hospital de Bellvitge implanta per primera vegada un cor artificial total

L'Hospital Universitari de Bellvitge acaba d'implantar un cor artificial total per primera vegada. Es tracta d'una tècnica complexa i d'una intervenció excepcional que ha permès atendre un pacient amb fallada dels dos ventricles del cor i hipertensió pulmonar, una condició que no permet optar pel trasplantament. L'objectiu de la intervenció és que el dispositiu artificial substitueixi la funció dels dos ventricles, i permeti normalitzar la tensió arterial pulmonar del pacient de manera que, d'aquí uns mesos, pugui sotmetre's a un trasplantament cardíac. La implantació d'aquest cor artificial ha permès, doncs, millorar un pronòstic que, de no optar a la tècnica, és «nefast» en paraules del cirurgià del centre hospitalari Daniel Ortiz.

El pacient que ha operat, de moment amb èxit, l'hospital de Bellvitge és un home de 30 anys a qui li fallaven els dos ventricles i presentava hipertensió pulmonar, una condició que li impedia rebre un trasplantament de cor o una assistència ventricular mecànica, que és més habitual, però només substitueix la funció d'un dels dos ventricles. Per això, l'equip mèdic va optar per implantar-li, per uns mesos, aquest dispositiu artificial, a l'espera que el bon funcionament del nou cor li rebaixi la hipertensió pulmonar i se li pugui practicar un trasplantament convencional.

Els metges han explicat que l'home està conscient, respira per si mateix i se li està introduint la dieta però han remarcat que és «molt aviat» per valorar l'èxit de la intervenció i volen ser «prudents» però han reconegut que l'objectiu és que pugui marxar a casa.