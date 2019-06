El Sónar reunirà més de 300 artistes vinguts dels cinc continents

Més de 300 artistes vinguts dels cinc continents actuaran en el festival Sónar 2019, que celebrarà de forma excepcional a Barcelona entre el 17 i el 20 de juliol la que serà la seva edició més variada pel que fa a la procedència dels músics, que arribaran des de 36 països de tot el món.

Segons va assenyalar ahir el codirector del Sónar, Ricard Robles, el festival de música, creativitat i tecnologia, que celebra enguany la seva 26a edició, reunirà 140 espectacles, 32 d'ells creats per músics espanyols i la resta, procedents de tots els racons del planeta, amb especial atenció a Llatinoamèrica i l'Àfrica. «Serà una edició marcada per la diversitat, en la qual la programació seguirà fidel a la seva filosofia i presentarà propostes d'artistes que surten del motllo i es mouen pels marges geogràfics i sonors», va afegir.

Les propostes més personals i rupturistes estaran representades per artistes com Arca, Sevdaliza, Lyzza, Slikback, Petite Noir i Jlin. Però també hi haurà espai per a les estrelles globals A$AP Rocky, Bad Bunny i Skepta; els clàssics Underworld i Matthew Herbert i la música de ball de Disclosure i Kalkbrenner.

«Per suposat, hi ha reggaeton, però el 2006 ja ho vam programar i després hem seguit buscant propostes innovadores dins aquest gènere», va aclarir el codirector Enric Palau, en referència a la polèmica que ha aixecat la inclusió d'aquest gènere en grans festivals que fins ara l'havien vorejat. «També hi ha grans noms, però sempre ha estat així i no té res a veure amb el fet que hagi entrat el nou soci», va afegir Palau, que ha confirmat que el fons nord-americà Providence ha comprat un alt percentatge d'accions de l'empresa que gestiona Sónar.



Noves dates

Una de les grans novetats d'aquest any són les dates, ja que el Sónar 2019 s'ha vist obligat a endarrerir la seva celebració al mes de juliol perquè Fira Gran Via de l'Hospitalet estava ocupada al juny per una fira de maquinària. Això no obstant, aquest canvi ha estat puntual i «per a l'any vinent ja estan tancades les dates de sempre: el cap de setmana d'abans de Sant Joan», va aclarir Robles.

Al festival d'enguany pràcticament desapareix el plàstic i se substitueix per material reciclable, i per segon any s'adscriu al protocol «No callem» contra les agressions i l'assetjament sexual.