Tom Hanks: «Tots volem creure que les joguines cobren vida»

L'actor Tom Hanks, que presta la seva veu al personatge de Woody en la versió original de Toy Story, la quarta entrega de la qual s'estrena aquest divendres, ha dit que l'èxit d'aquesta popular sèrie de Pixar és degut a l'«element màgic que hi ha en unes joguines que cobren vida, una cosa que tothom vol creure que és cert». En una entrevista celebrada a Barcelona, l'actor nord-americà alimenta aquesta il·lusió, en afegir que «de fet, no podem demostrar que no sigui així, perquè potser les joguines cobren vida quan estan soles a l'habitació».

Per a Hanks, a Toy Story «les joguines tenen una vida interior, combinada amb històries i aventures fantàstiques que estan en tots els nostre somnis, i a més reflecteixen tots els canvis als quals ens enfrontem quan ens fem adults». Destaca el protagonista de Forrest Gump que darrere de les entregues d'aquesta sèrie animada «no hi ha bruixeria, ni poció màgica, ni verins, són joguines que cobren vida i s'enfronten als problemes que tenen, i aquesta és la clau de l'èxit».

En temps del «Me Too», Hanks elogia que a Toy Story 4 els personatges femenins siguin forts i líders: «Les experiències que ha tingut Poppy li permeten estar al comandament, és intel·ligent, com ha de ser, i Woody, que és honest, té l'experiència suficient per saber que no sap res i que la candidata natural per liderar és Poppy, i no té cap problema d'ego o d'estatus».

Sobre la feble frontera que separa actualment el cinema de la televisió, que ha propiciat una emigració massiva d'actors i directors a la petita pantalla, Hanks pensa que «el cinema dura dues hores, té una estructura de tres actes, mentre que a la televisió un episodi pot durar una hora i pot continuar fins al següent episodi».

«Una pel·lícula que intenta cobrir generacions ha de fer-ho de manera abreujada; una sèrie pot durar cinc anys, i això implica el públic. A més, hi ha unes restriccions econòmiques, ja que les pel·lícules necessiten recuperar la inversió molt ràpidament, mentre que una sèrie pot ser eterna», afegeix l'actor nord-americà

Hanks s'ha referit a la polèmica sobre el cinema i plataformes com Netflix, que veu com «un model de negoci en si mateix, que ha fet moltes coses molt bé, que són bons fent sèries llargues, però que no ha estat capaç de produir una pel·lícula de dues hores que sigui igual que el cinema».