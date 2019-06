Quan és la Grossa de Sant Joan? Data i hora del sorteig

Loteria de Catalunya ha creat un nou sorteig amb ocasió de la festivitat de Sant Joan. El nou sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Joan es durà a terme el proper dilluns 24 de juny a les 13 hores. En total, el sorteig repartirà 16,8 milions d'euros. S'ha posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79999) amb un total de 35 bitllets per número. El preu del bitllet es de sis euros i es poden comprar en els punts de venda habituals.



Com guanyar la Grossa de Sant Joan

La Grossa de Sant Joan tindrà un primer premi de tres milions d'euros per a un únic bitllet que coincideixi amb el número i la sèrie guanyadores. La resta de bitllets que encertin el número però no la sèrie, es portaràn 30.000. També tindran premi les terminacions que coincideixin amb el número guanyador així com l'anterior i posterior amb premis que poden arribar als 3.000 euros per bitllet premiat.

També hi haurà cinc extraccions adiccionals que premiaran amb 10.000 euros els bitllets que coincideixin en les cinc xifres del número.

Premis de la Grossa de Sant Joan

1r premi: 3.000.000 d'euros a un sol bitllet el nombre i sèrie del qual coincideixi amb l'extracció.

2n premi: 30.000 euros als bitllets que coincideixin en nombre però no en sèrie (34 premis).

Aproximació 1: 3.000 euros per al número anterior al guanyador (35 premis).

Aproximació 2: 3.000 euros per al número posterior al guanyador (35 premis).

Quatre últimes xifres: 500 euros per bitllet per als números que coincideixin amb les quatre últimes xifres del guanyador (245 premis).

Tres últimes xifres: 150 euros per bitllet per als números que coincideixin amb les tres últimes xifres del primer premi (2.520 premis).

Dues últimes xifres: 20 euros per bitllet per als números que coincideixin amb les dues últimes xifres del primer premi (25.200 premis).

Reintegrament: 6 euros per bitllet per als números que coincideixin amb l'última xifra del primer premi (251.685 premis).

Especial: Cinc números amb premis de 10.000 euros per bitllet (175 premis en total).