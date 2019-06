El cos de Déu i el cos de l'home

Demà és Corpus Christi –el Cos de Crist. Un Corpus que m'és suggerit per una dramàtica foto de Le Figaro de dilluns passat, amb un titular, en el mateix diari, que diu: «A Notre-Dame de París, una primera missa amb cascos i enmig de cendres. Un gran professor d'Història de segon de Batxillerat –la terminale francesa– comenta, en una reflexió profunda sobre l'ensenyament de la Història que els alumnes «comprendran per què aquest poble singular vibra, al mateix temps, per Charlie Hebdo i per la Catedral de París».

En aquesta missa, celebrada pel Cardenal Aupetit i una trentena de persones (catorze capellans i extreballadors de Notre-Dame), amb els concelebrants revestits de blanc i amb casc blanc –que l'Arquebisbe de París es va treure en el moment de la consagració–, en el moment de la conversió del pa en el Cos i del vi en la Sang de Crist-, el Cardenal repicava: «No hi ha turistes a Notre-Dame». «Aquest bé cultual -del culte-, no de cultura, aquesta riquesa espiritual no pot ser reduïda a un bé patrimonial. Podem, vertaderament, per ignorància o per ideologia, separar la cultura del culte? Jo ho dic amb força: una cultura sense culte es converteix en incultura... Com tot edifici, la catedral comprèn una pedra... Aquesta pedra angular és Crist.

Tres temes: Filosofia al Batxillerat francès, Història i Fe. Entre flames, fetes cendra, reviu l'Eucaristia. La història passa pel Cos de Crist. Des de la cultura i des de la història podem preguntar-nos si l'Eucaristia passa pel nostre cor i es queda en el nostre amor. Corpus és la Humanitat de Crist feta Història. La teva i la meva.