L'arquebisbe de Barcelona denuncia que «l'ascensor social està avariat»

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va denunciar ahir que «l'ascensor social que abans permetia igualar les oportunitats ara està avariat». En la seva carta dominical, titulada Ajudem a cicatritzar la ferida, el cardenal va recordar que els cristians han d'estar compromesos «amb els més fràgils i vulnerables» i va remarcar que la setmana passada Càritas de Barcelona va presentar el seu informe anual en el qual es constatava que «la desigualtat és una ferida que no cicatritza» perquè la pobresa s'ha fet més intensa, extensa i profunda.

«Aquest any l'estudi incideix en la desigualtat social, provocada per una crisi econòmica que encara no s'ha esvaït. Encara que diuen que ja ha passat, moltes persones segueixen enfonsades, sense poder trobar un treball decent, sense poder accedir a un habitatge digne i sense poder sentir-se ciutadans de ple dret», va denunciar l'arquebisbe. A més, va recordar que «han augmentat en un 40% les persones en situació d'exclusió social severa des de l'inici de la crisi».