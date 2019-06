Viure en perill, menys traumàtic que veure patir d'altres

Una nova investigació de la Universitat de Noruega refuta la idea que el trauma que deixa la guerra en els soldats està relacionat amb el fet que han estat sota constant amenaça de mort, ja que, contràriament, conclou que exposar-se a situacions que posen en perill la nostra vida resulta menys traumàtic que veure patir als altres.

Més de 7.000 soldats noruecs van participar en la guerra d'Afganistan (2001-2011), i 4.053 d'ells han participat en aquesta recerca. Han estat exposats a una amenaça activa vinculada amb l'ansietat, com ara ser afusellats; però s'ha demostrat que el trauma no basat en el perill és més greu, com per exemple ser testimoni del sofriment o la mort dels altres o bé realitzar un acte que viola les pròpies creences morals.