El Celler de Can Roca i El Bulli, entre "els millors dels millors"

El Bulli i El Celler de Can Roca van aconseguir diverses vegades convertir-se en el millor restaurant del món, segons la influent revista Restaurant. Des d'avui formen part, al costat de cinc locals més, d'una nova categoria: "els millors dels millors".

Els responsables de la famosa llista The World's 50 Best Restaurants, que s'ha fet pública aquest dimarts a Singapur, han decidit aquest any canviar el reglament i cap restaurant que s'hagués coronat prèviament amb el número 1 podia ser inclòs en el rànquing, mesura amb la que es busca fer forat a nous noms.

En el cas dels veterans guanyadors, en comptes de relegar-los, els organitzadors han decidit "elevar-los" a la categoria dels "millors dels millors", que anirà acollint tots els número 1 a partir d'ara.

"És una bona decisió. És bo per als que hem estat els primers i per a la resta. Així deixem de fer tap els que estàvem a dalt", ha explicat Joan Roca, que amb els seus germans Josep i Jordi, està al capdavant d'El Celler de Can Roca, amb tres estrelles Michelin a Girona.

El restaurant gironí portava vuit anys entre els tres primers i es va col·locar com a número 1 el 2013 i el 2015, mentre que en l'última edició es va situar en segona posició.

"Aquest reconeixement és una nova forma de valorar tot allò que hem estat fent i al mateix temps és una manera maca d'obrir la possibilitat que molts més cuiners puguin viure el somni que hem viscut nosaltres", ha apuntat el cuiner.

La nova normativa deixa també fora de la llista l'italià Osteria Franciscana, del cuiner Massimo Bottura, guanyador en l'anterior edició i el 2016, així com el novaiorquès Elevin Madison Park, vencedor el 2017 i quart el 2018.

Tots ells formen part a partir d'ara de la nova categoria dels "millors dels millors" al costat del mític elBulli de Ferran Adrià, que va coronar la llista un total de sis edicions, el nord-americà The French Laundry (2003 i 2004), el britànic The Fat Duck (2005) i el danès Noma (2010, 2011, 2012 i 2014)