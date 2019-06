Refrescar-se a prop de la Torre Eiffel per fer front a l'onada de calor

Un grup de persones es refresquen a les fonts de Trocadero, al costat de l'emblemàtica Torre Eiffel, per protegir-se de l'onada de calor que, segons les previsions meteorològiques, els propers dies afectarà tot Europa. A partir de demà, els termòmetres poden pujar fins als 40 graus a tot el continent, amb diversos països, com Espanya, París o Bèlgica, en alerta per possibles «temperatures extremes». Les altes temperatures que es preveuen també han posat en alerta els agricultors a Alemanya, que temen per les seves collites.