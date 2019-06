El restaurant Disfrutar se situa com a novè millor del món

El restaurant barceloní Disfrutar ha entrat al top 10 dels millors restaurants del món situant-se en la novena posició la llista dels 50 millors restaurants del món de la revista 'Restaurant', mentre que el restaurant Tickets, propietat d'Albert Adrià, ha passat de la posició 32 a la 20. Els guardons s'han entregat a Singapur en una gala que ha coronat com a millor restaurant del món al francès Mirazur a Menton, seguit pels restaurants Noma de Copenhaguen i l'Asador Etxebarri a Atxondo al País Basc.



'The World's 50 Best Restaurants' ha canviat de format en aquesta divuitena edició. Tots aquells restaurants que hagin estat algun cop números 1 ja no formaran part del rànquing. Entren dins un nou programa que s'ha batejat amb el nom 'The Best of the Best', en reconeixement a la seva trajectòria i excel·lència. Ni el restaurant gironí El Celler de Can Roca ni els que han encapçalat llista alguna vegada apareixeran més en el rànquing. Ara passen a formar part d'aquest nou estadi, del Hollywood culinari.





Els responsables del Disfrutar, els(aquest últim nascut a Roses), van ocupar l'any passat la 18a posició i han entrat enguany al top ten en la novena posició. MentreMantenint la línia d'altres edicions, l'organització ja va desvetllar anteriorment quins eren els restaurants que se situen entre el 51 i el 120 dels millors del món. I aquí, el barceloní Enigma d'Albert Adrià va escalar posicions. El restaurant, que el xef va crear imaginant-se com seria el Bulli actualment, va passar del número 95 de la llista al 82.El Celler de Can Roca ha estat dues vegades número 1 del món, vuit anys formant part del pòdium i deu apareixent entre els cinc primers llocs de la llista. Per al xef Joan Roca aquesta distinció suposa que "el somni no s'acaba" i permet "democratitzar l'èxit" que El Celler ha viscut –i viu- perquè farà regenerar la llista dels 50 millors i posar en valor "l'excel·lència per damunt de la competitivitat i agressivitat" que marcava edicions anteriors.La nova distinció per a aquells que ja han estat número 1 no és l'únic canvi que introdueix el 'The World's 50 Best Restaurants' aquest 2019. Tradicionalment a la llista hi apareixien 100 noms, dels quals els 50 primers es desvetllaven durant la gala. Ara, però, per primer cop, al rànquing s'hi sumen vint posicions més (i en total, la llista passa a ser de 120 restaurants).