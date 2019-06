El barceloní Disfrutar, de tres ex-Bulli, és el novè millor restaurant del món

El restaurant barceloní Disfrutar dels tres ex-Bulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas ha entrat al top 10 dels millors restaurants del món situant-se en la novena posició de la llista dels 50 millors restaurants del món que elabora la revista Restaurant, mentre que el també barceloní Tickets, propietat d'Albert Adrià, germà de Ferran Adrià, ha passat de la posició 32 a la 20. Els guardons es van lliurar ahir a Singapur en una gala que va coronar com a millor restaurant del món al francès Mirazur (Menton), seguit pels restaurants Noma de Copenhaguen -que va reobrir les seves portes fa tot just un any- i l'Asador Etxebarri, d'Atxondo, al País Basc.

Disfrutar, dels excaps de cuina d'El Bulli Mateu Casañas (nascut a Roses), Oriol Castro i Eduard Xatruch -que també regenten el Compartir de Cadaqués-, ocupava l'any passat la 18a posició a la llista i han entrat enguany al top 10, en la novena posició.

Mantenint la línia d'altres edicions, l'organització ja va desvetllar anteriorment quins eren els restaurants que se situen entre el 51 i el 120 dels millors del món. I aquí, el barceloní Enigma d'Albert Adrià va escalar posicions. El restaurant, que el xef va crear imaginant-se com seria El Bulli actualment, va passar del número 95 de la llista al 82. Aquest any, la gala va arrencar felicitant El Celler de Can Roca, l'Eleven Madison Park i l'Osteria Francescana, restaurants que s'han alternat en el primer lloc en els últims anys i que ara formaran part d'una nova categoria denominada «The Best of the Best», els millors dels millors.

Situat a la Costa Blava, el Mirazur, nou millor restaurant del món segons la publicació, es troba situat a Menton, té tres estrelles Michelin i està dirigit pel xef argentí Mauro Colagreco, que va dedicar el guardó al seu país d'origen i al d'acollida. «Vull celebrar França i els seus valors de llibertat, igualtat i fraternitat», va declarar emocionat el cuiner en recollir el premi. El restaurant va quedar l'any passat en la tercera posició de la mateixa llista i des de 2006 és l'únic establiment francès situat al top 10 de la famosa llista. El Mirazur pren el relleu de l'italià Osteria Francescana distingit amb la màxima distinció l'any passat a Bilbao.

A la llista d'aquest any també ha pujat llocs el Mugaritz de Renteria, que regenta el xef Andoni Luis Aduriz: passsa de la novena a la setena posició i es consolidan així entre els 10 millors restaurants del món. Entre els llocs privilegiats també s'hi troben els peruans Central i Maido, que ocupen la sisena i la desena posició, respectivament. Així mateix, només un restaurant asiàtic, el tailandès Gaggan, es troba situat entre els deu primers.

El rànquing s'elabora a partir dels vots de 1.040 cuiners, crítics i viatgers gourmets elegits per la revista Restaurant i aquest any compta amb una altra novetat: per primera vegada el panell de votants estava format pel mateix nombre d'homes i dones.

La gala celebrada ahir al centre de convencions de Marina Bay Sands de Singapur va servir també per lliurar alguns premis anunciats amb anterioritat com el de la Millor Cuinera del Món, que va anar a parar a la mexicana Daniela Soto-Innes, el novaiorquès Cosme, o el del xef espanyol José Andrés, que ha estat reconegut per la seva trajectòria culinària i humanitària amb el guardó American Express Icon Award.



«Els millors dels millors»

El Bulli de Roses i El Celler de Can Roca de Girona van aconseguir diverses vegades convertir-se en el millor restaurant del món. Des d'ahir formen part, amb cinc locals més, d'una nova categoria: «els millors dels millors». Els responsables de la famosa llista The World's 50 Best Restaurants han decidit aquest any canviar el reglament i cap restaurant que s'hagués coronat prèviament amb el número 1 podia ser inclòs en el rànquing, mesura amb la que es busca fer forat a nous noms.

En el cas dels veterans guanyadors, en comptes de relegar-los, els organitzadors han decidit «elevar-los» a la categoria dels «millors dels millors», que anirà acollint tots els número u a partir d'ara. «És una bona decisió. És bo per als que hem estat els primers i per a la resta. Així deixem de fer tap els que estàvem a dalt», explicava ahir mateix Joan Roca, present a la gala de Singapur.

La nova normativa deixa també fora de la llista l'italià Osteria Francescana, del cuiner Massimo Bottura, guanyador en l'anterior edició i el 2016, així com el novaiorquès Eleven Madison Park, vencedor el 2017 i quart el 2018. Tots ells formen part a partir d'ara de la nova categoria, al costat del mític El Bulli de Ferran Adrià, que va coronar la llista un total de sis edicions, el nord-americà The French Laundry (2003 i 2004) i el britànic The Fat Duck (2005).