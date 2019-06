Construeixen materials a mida només canviant la disposició dels àtoms

Investigadors de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i de les universitats Autònoma de Barcelona, de Basilea i Politècnica d'Eindhoven han aconseguit fabricar un material a mida només canviant la disposició dels àtoms que el componen. L'avanç, que publica la revista Nano Letters, permetrà elaborar dispositius termoelèctrics i nanoelectrònics eficients, ja que requereixen materials d'alta qualitat i sense defectes en la seva estructura i interfases.

Segons ha explicat l'investigador de l'ICMAB-CSIC, Riccardo Rurali, els científics han estudiat durant segles les lleis de la naturalesa que infereixen determinades propietats als materials, per exemple, per què el coure és un bon conductor elèctric, per què el vidre és transparent o per què la magnetita és magnètica per arribar a l'època actual de poder dissenyar materials amb propietats fetes a mida.