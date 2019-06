Gamelab constata el paper del jugador com a protagonista

Gamelab Barcelona va arrencar ahir a l'hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat. El XV congrés internacional sobre el videojoc i l'oci interactiu reuneix els principals gurus de la creació i la indústria, com Mike Morhaime, vinculat durant dècades a Blizzard Entertainment i que ha rebut el Premi d'Honor del congrés de mans del ministre de Cultura, José Guirao, que va inaugurar l'esdeveniment. En aquesta edició, el congrés mostra el nou paper dels jugadors com a protagonistes i creadors de «discurs» narratiu desbordant la idea d'univers del videojoc per abraçar el concepte de «multivers». D'altra banda, a l'àrea d'empreses desenes desenvolupadors d'arreu de l'Estat exhibeixen la cartera de videojocs o projectes formatius.

El ministre de Cultura, José Guirao, va inaugurar el Gamelab 2019, des d'on va constatar el creixement del sector, per sobre de «qualsevol altra indústria cultural», a raó d'un 15% anual. No obstant això, va demanar més inversió industrial perquè les petites i mitjanes empreses es puguin consolidar com a indústria. «Tenim l'avantatge de tenir grans creatius però ens falta consolidar la part industrial de producció i sobretot de distribució del videojoc internacional».



Els gurus del sector

L'àrea de congrés de Gamelab compta amb una quarantena de creadors que marquen tendència, com Cory Barlog ( God of War), Randy Pitchford ( Borderlands) o David Cage ( Detroit: Gecome Human). Al congrés hi assisteixen fins divendres un miler de professionals i 500 empreses internacionals i de Catalunya, on l'any passat el sector ja va facturar 370 milions d'euros i ocupar 3.000 persones.

A més d'analitzar noves tecnologies com el futur de l'aprenentatge predictiu o els nous entorns virtuals, l'edició del 2019 de Gamelab es fixa en tres temes d'actualitat al món del videojoc: diversitat, inclusió i accessibilitat. També posa èmfasi en les noves tendències interactives en què el videojoc conflueix amb altres arts, com el cinema, i de manera especial s'analitza i es fa visible la «destrucció de l'univers» del videojoc en singular i el pas a la idea de «multivers» perquè els jugadors són cada vegada més partícips i creadors de les històries que es desenvolupen dins del jocs.