Els òvuls frescos o congelats d'una mateixa dona són igual de fèrtils, segons un estudi d'investigadors del Grup Eugin, que ha analitzat una mostra de 37.520 òvuls donats per més de 1.800 dones. La investigació s'ha presentat en el 35 congrés anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE), que se celebra a Viena (Àustria). La investigació ha comprovat que els resultats reproductius dels òvuls congelats mitjançant la tècnica d'envidriament són equiparables als aconseguits amb òvuls frescos.

Per fer aquest estudi, es van analitzar retrospectivament els resultats reproductius d'una mostra de 37.520 òvuls, la meitat havien estat congelats i l'altra meitat utilitzades en fresc per dones en tractament de fecundació in vitro amb òvuls de donants). Els òvuls pertanyien a 1.844 dones donants diferents i els resultats reproductius es van comparar entre òvuls «germans», pertanyents a una mateixa donant.