Susanna Griso s'assabenta de la mort de la seva germana en ple directe

La periodista Susanna Griso ha rebut avui en ple directe una de les pitjors notícies que podia rebre. Segons ha informat la cadena del grup Atresmedia, la germana gran de la presentadora ha mort d'un infart. "La periodista rebia aquesta notícia en directe i decidia deixar l'emissió per estar a prop dels seus en aquest difícil tràngol", ha afegit.



"El nostre més sincer condol a Susanna Griso, que ha hagut d'abandonar el programa per la mort sobtada de la seva germana. Una abraçada enorme a ella i a la seva família de part de l'equip de Espejo Público", ha indicat l'espai que condueix la presentadora.



Griso ha abandonat el programa i el periodista Gonzalo Bans ha continuat amb l'emissió de l'espai. Atresmedia s'ha sumat als condols l'equip de 'Espejo Público' per la pèrdua. Gonzalo Bans acomiadava el 'Espejo Público' enviant un missatge per a la seva companya: "A Susanna i tota la seva família una fortíssima abraçada de l'equip de 'Espejo Público'".





Nuestro más sincero pésame a @susannagriso, que ha tenido que abandonar el programa por la muerte repentina de su hermana. Un abrazo enorme a ella y a su familia de parte del equipo de #EspejoPúblico pic.twitter.com/fdqM4x030n — Espejo Público (@EspejoPublico) 27 de juny de 2019

Des Telecinco,. "Des d'aquí, a tota la família de Susanna Griso meu condol i una abraçada molt forta a la meva companya". "Quan se'n van els nostres pares, un ho pot entendre, però un germà és molt complicat", ha comentat Ana Rosa.Susanna és la menor de set germans i la que avui ha mort era la més gran de tots ells. La família torna a rebre un cop dolorós, després de la mort de la mare de la periodista el 2017.