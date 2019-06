Les Beques Eiximenis premien un projecte sobre la Guerra dels Segadors

El jurat de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis han premiat el treball de Xavier Solà Colomer La Guerra dels Segadors a la regió de Girona. De la crema de Santa Coloma de Farners (maig de 1640) al setge de la ciutat de Girona (estiu de 1653).

El jurat també ha distingit el treball d'Ariela House El pas de la frontera pirinenca a les comarques gironines, 1955-1978: control policial, documentació de viatge i pas clandestí.

Les beques, que tenen com a objectiu fomentar l'estudi en Ciències Socials i Humanes i en Ciències Naturals en l'àmbit territorial gironí, estan dotades amb 4.500 euros cadascuna i disposen d'un any de termini per a la seva realització.

Les beques les convoca l'Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Diputació de Girona. Un comunicat difós per aquesta institució informa que, com a complement a la convocatòria d'aquestes beques, la pròxima tardor, s'iniciarà el cicle de les Converses Eiximenis.

Organitzat per la Diputació de Girona, l'Institut de Patrimoni Cultural, la Biblioteca Pública de Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner, aquest cicle servirà per presentar els treballs ja enllestits que han sigut mereixedors de les beques concedides en convocatòries anteriors. Segons ha explicat la directora de l'IRMU, M. Carme Jiménez, «aquestes converses serviran per difondre els treballs que s'han beneficiat de les beques».