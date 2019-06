La Fundació Maragall aposta per desxifrar els biomarcadors de l'Alzheimer

Estudiar i desxifrar els biomarcadors per diagnosticar de forma precoç l'Alzheimer és el repte al qual s'enfronta la Fundació Pasqual Maragall, segons va explicar el seu director científic, José Luis Molinuevo, durant el partit anual de socis i voluntaris de la fundació. Unes 2000 persones van participar ahir a la tarda del IV Trobada de Socis i Voluntaris de la Fundació Pasqual Maragall, que es va celebrar a l'Auditori del Fòrum amb el lema «Donem veu a la investigació en Alzheimer».

En la ponència central, Molinuevo va abordar com l'estudi dels anomenats «biomarcadors en persones vives» ha suposat un canvi de paradigma en el diagnòstic de la malaltia. «Es tracta - va dir Molinuevo - d'uns indicadors biològics mesurables que, en funció de la seva presència i intensitat, poden relacionar-se amb el futur desenvolupament de la malaltia».

«Desxifrar què ens estan dient aquests biomarcadors pot ser clau per diagnosticar l'Alzheimer lo més precoçment possible i és l'avantsala per intervenir en estadis preliminars de la malaltia i prevenir demències en persones asimptomàtiques però el seu cervell ja està experimentant canvis», ha dit el director del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el centre d'investigació de la Fundació Pasqual Maragall.

La trobada d'aquest any, conduïda per la presentadora Ana Boadas, també va voler donar visibilitat a totes les persones que fan possibles els seus projectes. En aquest sentit, el director de la Fundació, Jordi Camí, va destacar l'altruisme de les 3.000 persones que formen part de l'Estudi Alfa «per seguir estudiant i entenent què passa en el cervell d'una persona sana al llarg de la seva vida».

«Des de 2008, La Caixa ha dedicat més de 8,7 milions d'euros a impulsar activitats i línies de treball de la Fundació, per fer realitat un futur sense Alzheimer, una mostra del compromís de l'entitat amb la ciència i la investigació», va destacar el director corporatiu d'investigació de la Fundació La Caixa, Àngel Font.