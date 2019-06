La tercera edició del festival Amb So de Cobla de Palamós referma el seu compromís amb la producció destinada a divulgar el so de la cobla amb l'objectiu de situar-la en un lloc central de la creació contemporània. D'aquí que l'edició d'aquest 2019, que se celebrarà del 7 a l'11 d'agost a Palamós, posi en valor el fet que la cobla té capacitat d'atracció d'un públic divers si és capaç d'articular produccions singulars i de qualitat que mostrin perspectives novedoses, més enllà de la formació «clàssica» d'onze músics.

Obrirà el festival Amb So de Cobla d'enguany la doble actuació de la BigCat de música llatina que lidera el pianista i compositor Eduardo Tancredi. Aquest projecte neix de la voluntat de músics professionals llicenciats a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de crear una gran formació instrumental moderna. La formació explora repertori modern fusionat amb gèneres tradicionals com el joropo veneçolà, el tango argentí, el baiao brasiler, el son montuno cubà o, naturalment, la sardana catalana. Actuaran a Figueres el 10 de juliol, a Banyoles l'11 de juliol i, ja en el marc del festival, a Palamós, el 9 d'agost a les 23 hores i al passeig del mar. També faran una darrera actuació a Lloret de Mar, l'1 de setembre, a les nou del vespre.

Encara de manera prèvia a les actuacions centrals del festival, el 28 de juliol i al parc de l'Arbreda, tindrà lloc la celebració del 51è Aplec de la Sardana de Palamós a partir de les 17.30 hores i amb les cobles Mil·lenària de Perpinyà, Bisbal Jove, Principal d'Amsterdam, Mediterrània i Baix Empordà. Dies més tard, el 7 d'agost, tindrà lloc a manera d'obertura d'Amb So de Cobla, el 19è Memorial Ricard Viladesau a les 22 hores i de nou al parc de l'Arbreda. Amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins, aquesta iniciativa que organitza anualment l'Agrupació Sardanista Costa Brava. L'endemà dijous, 8 d'agost, l'activitat del festival comença acollint a les 20 hores i a l'escenari fix situat al passeig del mar de Palamós el concert de caràcter extraordinari que festeja el 90è aniversari de la cobla La Principal del Llobregat, titulat Som. La proposta, de tall més clàssic, preludia la primera de les estrenes del festival, a les 23 hores i al parc del Convent dels Agustins, amb la banda Llibert Fortuny Electro Cobla Sound. Aquesta producció, encàrrec del festival, convida un dels músics de jazz més destacats i reconeguts del país, el saxofonista Llibert Fortuny, i s'inspira en la seva mítica banda que va revolucionar el panorama del jazz català a principis d'aquest mil·lenni.

El divendres 9 d'agost, a les vuit del vespre i de nou al parc del Convent dels Agustins, arribarà la tercera producció del NewCat, The New Catalan Ensemble, la formació que sota l'alè del també pianista i compositor Joan Díaz ha mesclat el so de la cobla en propostes de fusió entre àmbits –amb Andrea Motis en el seu primer projecte o amb Gemma Humet i Manu Sabaté en la seva producció més ètnica. En aquest cas, el NewCat presenta, ampliat per a l'ocasió amb instruments com el flabiol (Xavi Torrent), el fiscorn (Eduard Prats) o la tenora (en col·laboració amb Adrià Bauzó, codirector d'Amb So de Cobla), el seu macroprojecte Bestiari a partir del poemari homòleg de Josep Carner i amb les veus solistes de Carles Belda (veu i acordió) i Gemma Abrié (veu i contrabaix).

La jornada finalitzarà, com hem apuntat anteriorment, amb l'actuació de la BigCat -que presenta el seu projecte La sardina llatina.

Dissabte 11 d'agost arriba la producció més trencadora del festival d'enguany, la proposta que protagonitza el grup Obeses juntament amb la cobla Berga Jove i el cor d'Obeses. Serà a les 23 hores al passeig de mar (a la zona «petanca»), i compta amb el quartet de música moderna que lidera el cantant Arnau Tordera, la cobla Berga Jove i un cor que suma forces per presentar un projecte «que revolucionarà tant l'esfera contemporània com la tradicional». Al llarg d'un concert d'hora i mitja de durada, les peces més importants de la discografia d'Obeses apareixeran presentades amb un nou i sorprenent arranjament, que signa el propi Tordera i que sumarà els timbres característics de la cobla al món tímbric de la banda.

El mateix dissabte, de manera prèvia –a les 22 hores–, arriba la Cobla Tropic & Cobosmika, una fanfara inusual amb so de cobla formada per vuit músics. El seu espectacle combina temes propis i versions de música llatina.

Per últim, i seguint l'esquelet de les edicions anteriors, diumenge 11 d'agost tindrà lloc la proposta que atorga a la dansa tradicional tot el protagonisme; l'exhibició de colles sardanistes programada a manera de fermall del festival, a les vuit del vespre i al passeig del Mar.



Cobla Sant Jordi



La cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona ofereix per a aquest estiu un projecte musical basat en les melodies més famoses del món de la sardana: Grans èxits de la sardana. Sintonies d'ahir, d'avui i de sempre, enfocat sobretot a programadors culturals estables i professionals.

Aquest concert es pot contractar amb una ajuda especial a través de la iniciativa de la Generalitat de Catalunya Programa.cat. Són noms com Pep Ventura, Josep Vicens «Xaxu», Eduard Toldrà, Joan Manén, Josep i Joaquim Serra, Vicenç Bou, Manuel Saderra Puigferrer, Ricard Viladesau, Juli Garreta, Josep Saderra, Enric Morera i molts d'altres autors. Són els grans èxits del món de la sardana des de finals del s. XIX fins avui dia.

La direcció musical correspon a Marcel Sabaté, un dels directors més rellevants del panorama musical d'avui.



Cobla La Principal

d'Amsterdam



La cobla Amsterdam tornarà a Catalunya aquest 2019: serà del dissabte 20 al diumenge 28 de juliol. Aquesta serà la seva 16a gira, des que va començar a fer-ho el 1988. Com cada 2 anys, la formació holandesa, integrada per músics del país nord-europeu, actuarà a diverses ballades de tot el territori.

Les seves actuacions suposen una peculiaritat especial per qui forma la cobla i, enguany, a més a més, perquè permetrà conèixer el seu disc Blanc i beix.

Per ara ja hi ha diverses poblacions, com ara Palamós, Castellar del Vallès, Puig-reig, El Vendrell o Barcelona, a la catedral, que oferiran actuacions d'aquesta formació. Encara tenen disponibilitat. Es pot fer la contractació amb el coordinador a Catalunya, Quim Rutllant (quim.rutllant@gmail.com) o al 669 868 011.