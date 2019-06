Barcelona serà la seu del principal congrés de sociologia de la religió

Barcelona acollirà, entre els propers 9 i 12 de juliol, la trenta-cinquena edició del Congrés Internacional de Sociologia de la Religió, que enguany tindrà el lema «The Politics of Religion and Spirituality» («La política de la Religió i l'Espiritualitat). Es tracta d'un congrés biennal convocat per la International Society for the Sociology of Religion, i enguany, com a coorganitzadors, compta amb els grups de recerca ISOR i GRECS i la Direcció General d'Afers Religiosos, amb la col·laboració de nombroses persones i entitats. Es preveu una participació de prop de 550 investigadors provinents de centres d'investigació i universitats d'arreu del món.

Segons ha informat la Direcció General d'Afers Religiosos, el 9 de juliol es farà una recepció a tots els participants. La Generalitat valora molt positivament la seva implicació en l'esdeveniment, perquè s'adequa al compromís de foment de la recerca sobre el fet religiós i visualitza a nivell internacional la política pública sobre afers religiosos que impulsa el govern català.

El tema principal del congrés seran les polítiques de religió i espiritualitat, i s'hi volen abordar els grans reptes que afronten les societats contemporànies en aquest àmbit, com ara el creixement de la diversitat religiosa, la relació entre el populisme i els moviments religiosos o les polítiques públiques sobre acomodació de la diversitat, entre d'altres temes.

El congrés inclourà cinc sessions plenàries i fins a setze sessions paral·leles. Les sessions tindran lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al Raval Campus (UB-Raval) i a l'Institut d'Estudis Catalans. El congrés tindrà un programa científic, i també un programa social paral·lel obert a tots els ciutadans.

La International Society for the Sociology of Religion, és una organització internacional destinada a l'estudi científic de les religions i de la seva transformació en les societats contemporànies. Va ser fundada el 1948 i cada dos anys celebra un congrés a partir de la qual es publica un número específic a la revista científica Social Compass. Té més de 500 membres de països de tot el món, des de persones amb un llarg recorregut acadèmic en aquest camp fins a nous investigadors.