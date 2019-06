El Cerdanya Film Festival exhibirà 180 obres programades

La 10a edició del Cerdanya Film Festival exhibirà 180 obres programades en 57 sessions del 3 a l'11 d'agost en localitats com Puigcerdà, Llívia, Martinet, Bellver de Cerdanya, la Seu d'Urgell o Castellfollit de la Roca.

El certamen va donar a conèixer ahir la selecció oficial a concurs que ha sortit dels més de 3.000 treballs que ha rebut durant els últims mesos.

El festival posa èmfasi aquest any en curtmetratges amb mirada femenina i dirigits per dones menors de 30 anys, tenint en compte la perspectiva de gènere.

El festival també innova amb una aplicació de realitat augmentada i uns plafons distribuïts per diferents espais de la comarca per visionar curtmetratges.

Per primera vegada, el festival organitza un campus per professionals joves del cinema a Bellver de Cerdanya. Durant una setmana, els participants crearan i experimentaran en base als seus propis projectes i sota l'esperit del Kino Kabaret per rodar entre 8 i 10 microcurtmetratges.

A les sessions de documentals històrics al parc dels Búnquers de Martinet, s'hi sumen aquesta edició sessions matinals documentals a la Torre Bernat de So del segle XII. Hi haurà projeccions per primera vegada fora de la comarca, a la Seu d'Urgell i a Castellfollit de la Roca. Les entrades a totes les sessions són gratuïtes però cal reservar prèviament.El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya és un festival adherit a Catalunya Film Festivals Costa Brava-Girona Festivals, i compta amb el suport institucional i finançament de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Puigcerdà. Organitza el Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission.