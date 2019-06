Aquest dimarts va sortir el 54è Pelegrinatge de l'Esperança al santuari de la Mare de Déu de Lourdes (França), organitzat per l'Hospitalitat de la Diòcesi de Girona i presidit pel bisbe, Francesc Pardo. Enguany hi participen 730 persones, provinents de les 35 delegacions de l'entitat, entre els quals hi ha 234 malalts o persones amb mobilitat reduïda. En total, s'han mobilitzat una vintena d'autocars, quatre dels quals són adaptats.