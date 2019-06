Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa s'acomiaden del Victòria

3XTRES –format per Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa– es van acomiadar ahir del Teatre Victòria després de 33 anys per fixar els seus esforços al Teatre Poliorama, a la Rambla de Barcelona, en una nova etapa. En roda de premsa, després de tres dècades en la gestió i programació del Teatre Victòria –que a partir d'ara gestionarà Antonio Díaz Mago Pop- Joan Lluís Bozzo (Dagoll Dagom), va afirmar que suposa un adéu al Paral·lel, però que 3XTRES continua al Poliorama. Va sostenir que 3XTRES ha tingut sempre com a línia de treball «fer teatre popular de qualitat», i Paco Mir (Tricicle) va recordar que al Victòria ha estat seu de musicals, dansa, sarsuela.