Ullà dobla la seva població per una nit gràcies al Golden Rock

Milers de cartells ho anunciaven des de fa uns mesos a tots els pobles i ciutats de les comarques gironines: el cartell del Golden Rock d'aquest any era de luxe, i la segona edició havia de ser millor que la primera, que ja havia deixat les expectatives molt altes. Tot i ser una missió complicada, l'organització dissabte va tornar a complir i Ullà va acollir, de nou, el festival punk més gran de les comarques gironines, aquesta vegada amb una zona d'acampada més gran per rebre les més de 1.300 persones que van visitar aquest petit poble del Baix Empordà.

La fórmula del festival va ser la mateixa que l'any anterior, i va combinar grans bandes amb propostes més locals. Els tarragonins Crim, l'oi! de Rude Pride des de Madrid, o Gatillazo, amb Evaristo Páramos al capdavant, van compartir escenari amb els gironins Komodor o amb MDA, de Sant Vicenç de Castellet. El festival segueix creixent, i l'objectiu és que hi hagi més edicions perquè els joves d'Ullà no deixin de sorprendre cada any.