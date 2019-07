Doble presència gironina a la segona part de l'anunci de Damm

La biòloga de Sant Feliu de Guíxols Clàudia Auladell i el submarinista Raúl Álvarez, que regenta el centre KrakenDive a Tossa de Mar, es troben entre els protagonistes de la segona part de l'anunci d'Estrella Damm d'aquest estiu, titulat Amantes i que té la intenció de donar visibilitat a la feina de submarinistes, biòlegs marins, investigadors i ONGs que intenten resoldre els problemes ecològics que afecten la Mediterrània.

Clàudia Auladell, per exemple, té 28 anys i està especialitzada en mamífers marins; ha treballat amb animals a les Canàries, Irlanda, les Açores, Madeira i Mèxic. Raúl Álvarez, per la seva part, és el president a Espanya de Ghost Fishing, una ONG que té com a objectiu extreure, en expedicions de grup, xarxes de pesca que han quedat abandonades al fons marí.