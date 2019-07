Josefina Castellví: «La dona ha de seguir lluitant per la igualtat»

La pionera oceanògrafa Josefina Castellví assegura que «les dones han de seguir lluitant per aconseguir la igualtat», si bé ha reconegut que «s'ha avançat molt» en aquest camí en l'àmbit científic. Així es va expressar la bacteriòloga durant l'homenatge que li va rendir ahir dilluns l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), del qual va ser una de les investigadores de més projecció.

Castellví (Alt Penedès, 1935) va ser pionera de la investigació de l'Antàrtida, on va impulsar i va dirigir la Base Espanyola Joan Carles I a l'illa Livingston entre el 1989 i el 1993, en una època en la qual les dones tenien molt poca representació en la ciència. En total, ha publicat més de 70 treballs científics i ha participat en 36 campanyes oceanogràfiques, centrades particularment en l'estudi de bacteris en ambients extrems, passió que la va portar a interessar-se per l'Antàrtida i a trepitjar-la per primera vegada el 1984.

Castellví no només va destacar com a investigadora, sinó també en càrrecs de gestió d'investigació, arribant a ser Delegada del CSIC a Catalunya i gestora del Programa Nacional d'Investigació a l'Antàrtida a tot Espanya. D'altres distincions que ha rebut són la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya el 1996 o la Creu de Sant Jordi el 2003

Per concloure l'homenatge, el CSIC ha inaugurat una placa amb el seu nom que presideix una aula amb vistes al mar, el gran amor de Castellví.