El pastisser Jordi Roca crea sis gelats inspirats en la sèrie de Netflix «Stranger Things»

Per encàrrec de la plataforma de continguts audiovisuals en streaming Netflix, el pastisser gironí Jordi Roca ha dissenyat sis gelats diferents que recreen elements de la sèrie Stranger Things, que estrena la seva tercera temporada aquest dijous, 4 de juliol. Segons informava ahir El Periódico de Catalunya, el germà petit d'El Celler de Can Roca i la seva dona, Alejandra Rivas, han comptat amb un equip de dotze persones que, en tan sols un mes i mig, han elaborat el projecte. L'oferta estarà disponible a les botigues Rocambolesc a partir del proper 11 de juliol.

La promoció oferirà 3.000 polos gratuïts repartits entre tots els establiments (Girona, Barcelona, Madrid i Alacant.). La plataforma online d'entreteniment ha preparat una sèrie de vídeos promocionals amb el xef que s'han gravat al plató Turut de la Universitat de Girona durant més d'un dia. Netflix farà anunci de la promoció de forma oficial el 10 de juliol a través de les seves xarxes socials.

No és la primera vegada que Roca treballa amb Netflix. L'abril del 2018 ja va aparèixer a Chef's Table, una sèrie documental que mostra la cuina dels xefs més reconeguts d'arreu del món.

Stranger Things no és l'únic fenomen amb qui Jordi Roca ha col·laborat. Fa quinze anys va crear l'Helado Oscuro, un sorbet amb la cara de Darth Vader, l'antagonista de La Guerra de les Galàxies, i el 2017 va presentar un polo amb la mà de Jaime Lannister, de Joc de trons.

El repte del reboster, que l'any 2014 va ser anomenat el millor pastisser del món per la revista Restaurant, ha sigut representar «la por» que transmet la sèrie en els gelats. Segons ha explicat a El Periódico, «ha de ser incòmode, alguna cosa molt solemne com el pebre... També pot ser fosc, com la regalèssia. Però sobretot és incòmode, és a dir, que quan el provis, t'ha de tirar enrere, però has de seguir-lo volent tastar, és clar... És com a la sèrie, que hi ha moments que és incòmoda, però no pots deixar de veure-la».

Alejandra Rivas, la mà dreta de Jordi Roca a Rocambolesc, explica que la idea els va encantar, ja que són «superfans» de la sèrie. A més, va ser ella qui va tenir clar des d'un començament que la proposta havien de ser gelats. Rivas destaca un dels gelats, l'anomenat «Minigorgon», per sobre de la resta de polos. «És el que més ens ha costat, per les dentetes i la boca en forma de roca, però el resultat és espectacular», explica la xef mexicana. El polo en qüestió té gust d'ara­nyons, espècies, iogurt i llaminadures de mora. Entre els polos restants també criden l'atenció l'Eleven's Power, que té dibuixada la gota de sang característica del personatge, i el Dustin, que presenta la forma de la cara de l'altre personatge.