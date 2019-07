El Celler de Can Roca i BBVA presenten les beques en innovació gastronòmica

El restaurant El Celler de Can Roca de Girona i BBVA impulsen un nou programa de beques de formació per a joves promeses de la gastronomia i l'hostaleria i de tallers inspiradors per a pimes, amb l'objectiu d'«ajudar els professionals del futur a adquirir les competències necessàries per oferir la millor experiència al client», segons BBVA.

Innovació, creativitat i esperit de superació són els valors compartits que, segons el comunicat difos ahir per l'entitat bancària, van inspirar el 2013 el projecte social, gastronòmic i formatiu impulsat pels tres germans gironins i BBVA. En aquesta nova etapa, el projecte conjunt avança cap a un pla de formació els eixos fonamentals del qual són la innovació i la sostenibilitat. Aquesta formació es materialitzarà en deu beques a joves promeses de l'hostaleria per fer estades a El Celler de Can Roca, així com diverses sessions formatives per a pimes, a càrrec dels tres germans, a Madrid, Barcelona i Palma de Mallorca.

Juan Carlos Hidalgo, director de la Territorial Centre de BBVA, acompanyat per Joan i Jordi Roca, van presentar ahir a Madrid les noves Beques BBVA-El Celler de Can Roca, així com els detalls de la formació que rebran més de 450 pimes. A més, els germans Roca van voler homenatjar la nova identitat de BBVA amb una creació gastronòmica que reflecteix «un compromís comú de transitar cap a un món més sostenible». En la seva elaboració han incorporat productes locals i noves tècniques descobertes en les seves diferents gires amb l'entitat tant nacional com internacional. «Amb aquest nou projecte treballem pensant en el futur. Un futur en el qual la formació, la innovació contínua i col·laborar en un món sostenible són els eixos, el motor d'oportunitats», va assenyalar Hidalgo.

Per la seva banda, Joan Roca va destacar que «BBVA és un aliat clau en el nostre compromís amb la sostenibilitat». «La idea de transmetre coneixement sempre ha estat lligada a El Celler i encaixa amb la filosofia de BBVA», va afegir el xef gironí. Així mateix, Jordi Roca va subratllar l'aprenentatge mutu que reben dels becaris que formen al restaurant i la gran família que conformen.

Després de tres gires internacionals per països d'Amèrica, Àsia i Europa, el 2016 la iniciativa va arribar a Espanya. Durant els dos últims anys, els germans Roca han visitat set comunitats autònomes formant talent jove al seu restaurant i fent un homenatge a la gastronomia local. En total, més d'un centenar de promeses de la cuina i l'hostaleria han rebut una de les beques promogudes per BBVA per formar-se al restaurant gironí.



Inscripcions obertes

Ara, i segons BBVA «amb la vista posada en les capacitats que demana una nova realitat digital i sostenible, s'obre una altra oportunitat per a joves talents de la gastronomia». Els estudiants d'hostaleria d'últim curs que vulguin optar a una de les beques podran inscriure's abans del 2 de setembre al portal www.becasbbvaceller.com. A més de l'expedient acadèmica i l'experiència professional, es valorarà la creativitat de l'aspirant en un vídeo presentació que cadascú ha de realitzar. Els 30 finalistes seleccionats pels germans Roca optaran a set beques de cuina i tres de sala. La final, en la qual es triarà els guanyadors de la beca, se celebrarà el mes de novembre. Els candidats s'encarregaran de la creació, disseny, cuinat, maridatge i servei complet. Els 10 elegits gaudiran de la beca, gràcies a la qual es podran formar durant quatre mesos al Celler.

A més, en les tres parades de la gira formativa per Madrid, Barcelona i Palma, més de 450 pimes tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà «la importància d'innovar, des del punt de vista de la tecnologia i la sostenibilitat, com a eix de desenvolupament de nous productes i serveis que proporcionin la millor experiència client. Els germans Roca compartiran les claus que han convertit una empresa familiar en un dels millors restaurants del món». Són, diu el banc, «històries inspiradores on la curiositat, la cura de l'equip i la innovació són algun dels ingredients que els permet arribar a les emocions del client a través d'una experiència gastronòmica única. Amb aquestes sessions es vol ajudar les pimes a tenir una visió estratègica perquè elles mateixes innovin, siguin competitives i creixin d'una manera sostenible».