Descriuen un mecanisme que converteix en malignes les cèl·lules tumorals

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i del Programa ProCure de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) publiquen un estudi on descriuen un nou mecanisme en càncer que torna malignes les cèl·lules i que contradiu el que s'havia publicat fins ara respecte a la resistència a fàrmacs que eviten la formació de vasos sanguinis.

En l'estudi es va observar que un dels anticossos que servien de via terapèutica conduïa a uns efectes similars als coneguts per als tradicionals medicaments antiangiogèncis i que, en canvi, la resposta inicial al tractament culminava amb l'aparició de resistència i malignització a llarg termini a través d'un mecanisme desconegut fins el moment. Segons un dels autors de l'estudi, Oriol Casanovas, la descoberta pot servir per començar a buscar una manera d'inhibir-lo i així, donar una alternativa per tenir tan sols els efectes positius de l'anticòs.