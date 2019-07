Una dieta a base de blat de moro va poder col·lapsar els maies

Un augment en la preferència de les elits maies per una dieta a força de blat de moro hauria pogut fer aquesta cultura més vulnerable a la sequera, contribuint al seu col·lapse social. És la conclusió d'un estudi publicat a Current Anthropology, que va examinar el paper de la dieta en l'habilitat dels antics maies per suportar períodes d'estrès climàtic sever. «L'expansió de la població i la degradació de l'ambient antropogènic per la intensificació agrícola, juntament amb les preferències alimentàries socialment condicionades, van donar com a resultat un sistema menys flexible i menys resistent», escriu Clara Ebert, antropòloga de la Universitat de Northern Arizona.