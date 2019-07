El Grup 62 publicarà en català la «Història de la República» escrita per Pla el 1937

El president del Grup 62, Josep Ramoneda, i el director general del grup, Emili Rosales, van valorar ahir molt positivament l'any 2019, «un dels millors» de la seva història en «reafirmar-se» el seu «lideratge en l'edició en català», i van anunciar algunes novestats, entre les quals hi ha l'edició per primer cop en català de la Història de la República que l'escriptor Josep Pla va escriure l'any 1937, i que es va publicar en castellà el 1940 i no ha tingut reedició.

La novetat és que originalment el primer volum d' Històries de la República va ser escrit en català. «Estem en procés d'edició i a l'espera de l'estudi de la Càtedra Josep Pla de la UdG», va apuntar Rosales. Resulta que s'ha recuperat el text de l'època que Josep Pla estava a Roma, dels anys 1937 i 1938, que es considera una gran «troballa» pel que significa l'any 1937 escriure en català sobre la República.

D'altra banda, Rosales va remarcar l'adaptació a la llengua catalana contemporània de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, a càrrec del lingüista i novel·lista Màrius Serra, que veurà la llum el 2020.

A més, la periodista i traductora Valèria Gaillard presentarà els tres primers volums d' A la recerca del temps perdut, de Marcel Proust.

Tampoc no va obviar l'èxit del volum Història Mundial de Catalunya, dirigida per Borja de Riquer, de la qual s'han venut més de 30.000 exemplars.

En un any en el qual Rafel Nadal porta venuts uns 50.000 exemplars de la seva novel·la El fill de l'italià, Emili Rosales va remarcar la «gran sintonia amb el públic lector» amb obres de Maria Barbal, Gerard Quintana, Ramon Solsona, Joan Roca, Marc Artigau, Josep Fontana o Joan B.Culla, o les traduccions d'Haruki Murakami, Siri Hustvedt o Greta Thunberg.