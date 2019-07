L'Aplec de Sant Cristòfol es fa a la riba de l'estany

Torna l'aplec de Sant Cristòfol a Banyoles. A les 11.00 h, caravana (amb el tren Pinxo) des del el pavelló de la Draga fins a l'església de Santa Maria. A les 11.30 h, ofici solemne i, a la sortida, cercavila fins el pavelló de la Draga i dues sardanes. La part musical, a cura de la cobla la Principal de Porqueres. I, també, demà dissabte a la tarda i a la nit.

L'Aplec és un dels més antics de Catalunya, essent, aquest any, la 67a edició. L'Aplec es fa al costat de l'estany, entre les pesqueres de Santa Rosa i la d'en Magdalena.

A les 14.00 h hi ha un dinar pels socis amb un cafè concert per la cobla Sol de Banyuls. A les 18.00 h comencen les sardanes que seran totes de 7 tirades, hi haurà l'estrena de la sardana de Jaume Cristau Recordant Josep Saderra i un record especial pel compositor banyolí Enric Gratacós. Amb motiu dels 50 anys de la seva mort es tocarà la seva sardana En Xampinya petit.

L'Aplec té altres esdeveniments paral·lels com la 14a Trobada de puntaires i el 12è Concurs de puntes de coixí. Hi haurà una ronda dedicada a la mainada i un concurs de colles improvisades.

A la tarda es muntarà la Fira-Mercat de cultura popular, amb la representació d'entitats i Associacions de Banyoles. Quan s'acabin les sardanes de la tarda es podrà degustar una botifarrada popular.



APLEC DE LA COMARCA

d'OSONA

A la comarca d'Osona sovintegen les audicions, concerts i concursos de sardanes, en molts pobles hi ha una verdadera afició per la nostra dansa.

Cada any celebren l'Aplec Comarcal en un poble diferent de la zona, aquest any la població escollida a ha estat Gurb, que és un municipi de la comarca d'Osona situat a la plana de Vic fent frontera amb el Lluçanès.

Aquest serà el 13è Aplec. S'ha escollit la zona esportiva municipal per a fer-hi les ballades, amb les cobles Ciutat de Girona (matí i tarda), La Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell (només tarda).

Hi ha aparcament, àpat popular i, al matí, esmorzar popular i mostra de cultura tradicional. Homenatges a Àngel Capdeferro i Alfred Abad.

El dissabte dia 6 s'enceten els actes a les 17.30 h, amb el concert de La Principal de la Bisbal i a les 20.00 h, ballada a la plaça.



Premi Prats

de Molló, la Presta



La compositora Maria Mercè Navarro va guanyar, aquest passat diumenge 16 de juny, la 2a edició del concurs de composició de sardanes de Prats de Molló La Presta. Ha estat amb la sardana Vora el Tec, creada expressament per a aquest concurs.

Segons la pròpia Navarro, «estic molt contenta i hi vaig posar el cor i l'ànima mentre la composava». També ha comentat que el seu estil és més melòdic però de cara a aquest concurs va escriure especialment en un to més ballador. Tanmateix, reconeix que qualsevol de les altres 5 peces finalistes podrien haver aconseguit el triomf. Aquesta és la 3a vegada que Navarro aconsegueix guanyar un certamen musical.

Les convocatòries anteriors amb premi van ser al concurs del SardaTIC i al de Ripoll com a Capital de la Cultura Catalana.

Aquesta victòria de Navarro consolida la puixança i el reconeixement vers les dones que s'està instal·lant al món de la sardana i la cobla. De fet, segons la guanyadora, «m'han felicitat pel que suposa per a mi, però també per a les dones». És important ara mantenir aquest suport a les dones amb la programació de les seves obres a les ballades, concerts i aplecs.

El procediment del concurs de Prats de Molló La Presta es basa en una selecció musical per part de Dani Gasulla i Olivier Marquès i després una audició privada de sardanistes seleccionats de Camprodon i de Prats de Molló.

Així, de les 12 obres presentades enguany, es van triar 6 sardanes que la cobla Tres Vents ha interpretat en una ballada específica per al concurs, a Prats de Molló. Tots els sardanistes assistents han pogut votar amb 3, 2 o 1 punt les seves 3 sardanes preferides. El recompte de vots ha donat la 1a plaça a Navarro. El 2n lloc ha estat per a Jordi León amb Gresca, tabola i Ball de Rams i el 3r per a David Pigassou amb Alegria al Foiral. La guanyadora ha rebut 1.500 ?; el 2n, 1.000 ? i el 3r, 500 ?.

Aquest certamen és bianual i sorgeix de l'Ajuntament de Prats de Molló La Presta, en col·laboració amb els compositors Olivier Marquès i Dani Gasulla. És una molt bona proposta per incentivar la creació de noves sardanes, sobretot a l'entorn del Rosselló. A la 1a edició els guanyadors va ser Jordi Paulí, seguit de Lilian Perez i David Pigasso.



Presentació del disc

integral per a cobla

de juli garreta



La Sala Petita del Palau de la Música Catalana acollí el concert de presentació de la integral Juli Garreta i Arboix. Les sardanes per a cobla. El concert comptà amb la participació de la Cobla de Cambra de Catalunya, el pianista Albert Guinovart i la soprano Marta Valero, sota la direcció de Bernat Castillejo.

La presentació és, concretament, del darrer dels 5 discos que s'han anat editant des del 2018.

Però això implica que es culmini aquesta obra i, per tant, se'n pugui oferir la versió final: una caixa especialment editada amb els 5 volums. En total hi ha 62 sardanes, que mostren l'evolució cronològica compositiva de Garreta. Des de sardanes que sonen a s.XIX fins a obres més experimentals.

Aquest lot de 5 discs conté un llibret especial amb 40 pàgines plenes d'informació. S'hi pot llegir una introducció del periodista i escriptor Jordi Lara, una explicació de la doctora en Musicologia Anna Costal, compaginada per Josep Maria Serracant i una cronologia de les sardanes, i quins músics les han interpretat al llarg d'aquests anys.