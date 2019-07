Microxips fabricats a la UPC mesuraran el vent a Mart en una missió de la NASA

Uns 60 microxips de silici dissenyats i fabricats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) mesuraran el vent de Mart com a part de la missió Mars2020, organitzada per la NASA per descobrir si ha existit algun tipus de vida en el planeta vermell i analitzar la seva atmosfera.

Els sensors, va informar ahir la UPC, formaran part de l'instrument MEDA, que mesurarà la direcció i la velocitat del vent a Mart, així com la seva humitat relativa, la pressió o les propietats de les partícules en suspensió.

Per això, els nous microxips, que s'han lliurat recentment al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, amb seu a Pasadena (Estats Units), estaran incrustats en dos braços cilíndrics que, al seu torn, sortiran del pal d'un vehicle explorador.

L'objectiu principal de la missió és, d'una banda, observar signes d'habitabilitat, i per una altra, explorar la geologia i la dinàmica atmosfèrica, així com recollir mostres que puguin ser útils per preparar futures exploracions humanes a Mart.

La segona fase de l'expedició és la que ha comptat amb la col·laboració del grup d'investigació de Micro i Nanotecnologies (MNT) de la UPC.

L'investigador principal de l'MNT, el professor Manel Domínguez, va celebrar ahir en el Laboratori de tests de la universitat la participació del seu equip en una expedició d'aquest calibre. «Estem en un bon moment, encara que després sempre poden aparèixer complicacions, com roques o un accident del vehicle explorador», ha dit Domínguez.

El professor ha explicat que «els sensors permetran obtenir anàlisi locals que donaran informació als científics de com funciona la dinàmica atmosfèrica a Mart», la qual cosa, segons Domínguez, «és un repte tecnològic perquè la seva instrumentalització és complexa».

Un altre dels investigadors de l'MNT, Lukasz Kowalski, ha subratllat que «a Mart pot haver-hi vents forts, de fins a 100 quilòmetres per hora, que en la Terra tombarien objectes, però que allà ni es noten», per la qual cosa els sensors «busquen una forma diferent i adequada» de calcular-ho.

El MNT investiga sobre els sensors de vent des de mitjan els anys noranta, i uns deu científics i enginyers han participat en la fabricació dels microxips per a la MEDA.

L'expedició Mars2020 partirà al juliol de l'any vinent i arribarà al planeta vermell el gener del 2021, on recopilarà informació durant un any marcià, és a dir, uns 660 dies.

Tot i així, normalment l'eina es queda més temps al lloc d'exploració, de manera que pugui seguir enviant informació a la Terra.

Es tracta de la tercera vegada que tecnologia dissenyada en la UPC per mesurar el vent participa en una missió de la NASA.