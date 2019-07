La Generalitat inaugura a Girona l'exposició «Veles al port» en homenatge a Lluís Collell

La sala d'exposicions de la Genralitat a Girona, l'Espai Santa Caterina, va inaugurar ahir la mostra Veles al port: Homenatge a Lluís Collell, que és de caràcter itinerant i l'ha produïda el Museu de la Pesca i la Fundació Promediterrània.

Es tracta d'un homenatge a Lluís Collell, una persona que va recollir, col·leccionar i prendre un munt de fotografies del port de Palamós que permeten avui resseguir l'evolució del paisatge portuari local amb tot luxe de detalls.

Els familiars de Collell, conscients del valor del llegat, van cedir al Museu de la Pesca més de set-centes imatges.

Lluís Collell i Balot (1920-1974) va ser des de ben jove un apassionat del mar. Va començar els estudis de radiotelegrafia, però els va haver de deixar en ser cridat a files amb «la lleva del biberó», estudis que va reprendre en acabar la guerra, alternant-los amb el servei militar obligatori.

A més de les fotografies, l'exposició es completa amb tres maquetes que representen models d'embarcacions: un bergantí rodó de la col·lecció del Museu de la Pesca, i una tartana i un bergantí, cedides per a l'ocasió per Carles Rebull, palamosí i modelista naval. A la inauguració hi va participar la directora dels Serveis Territotials d'Agricultura, Elisabet Sánchez, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig i Quim Pla, comissari de l'exposició, navegant i president i fundador de l'Associació Gironina Amics de la Mar.